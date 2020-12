Lumesadu pole sel talvel palju olnud, kuid enamikes Eesti suusakeskustes on mõni nõlv juba paksult lumine ja suusa- ning lumelauahooaeg avatud. Kui enamik Euroopa suuremaid suusakeskuseid on sel hooajal suletud, siis Eesti suusanõlvad on avatud, aga piirangutega.

Kui reeglina saab kunstlund kahuritest puhuma hakata esimeste miinuskraadidega, siis tänu tänavu soetatud lumekonteinerile on Otepääl Tehvandi spordikeskuses saanud poolekilomeetrisel ringil sõita juba alates 24. novembrist. Nüüd on nad rada lumekahuritega aina pikendanud ning nädala lõpuks oli raja pikkus kaks kilomeetrit täis.

"Ega tali pole kunagi taeva jäänd. Iga aasta teda natuke on olnud, aga eks see kunstlumi annab selle kindluse, et saab pidevalt sõita ja kui tuleb looduslikku lund siis meil on pikemad matkarajad ja Tartu Maratoni rada, mida sisse sõita, et oleks seda rõõmu oluliselt pikemal maal," rääkis Tehvandi spordikeskuse juhatuse liige Jaak Mae.

Mae sõnul on praegusel rajal liiklus olnud kõige tihedam päevasel ajal, kui toimuvad noorte sportlaste treeningud. Siis on rajal korraga umbes sadakond sõitjat.

"Rajatisi me kinni pole pannud, 2+2 reegel suusatamise puhul võib-olla on isegi lihtsam, sest suusad ise on täiskasvanul juba kahemeetrised. See juba sunnib seda vahet hoidma ja kui rada läheb pikemaks siis ma arvan, et inimesed on nii hoolivad ja mõistlikud et gruppidesse ei kogune," rääkis Mae.

Teistes Lõuna-Eesti suusakeskustes olid nädala lõpuks nõlvad küll valged, ent sõitjatest veel tühjad. Nii Haanja suusakeskuses kui Otepää Väike-Munamäel ja Kuutsemäel tuhisesid reedel kahurid, et nädalavahetuseks valmis jõuda.

Kuutsemäe ja Väike-Munamäe esindaja Erlend Aava sõnul peaks Kuutsemäe põhinõlval olema vähemalt poolemeetrine lumekiht, kui mitte meeter. "Me ei oska ilma ennustada, aga tänase hinnangu puhul ma julgeks öelda et see kestab kindlasti uue aastani ja kauemgi veel. Aga lumi on lumi, ma julgen väita et tavainimesele ei ole väga vahet ja ta ei saagi aru, mis lumega täpselt nõlva peal tegemist on."

Alates sellest nädalavahetusest on avatud pea kõik eesti suusamäed, et sõita Eesti ainsa tooltõstukiga, tuleb aga tulla Munamäele.

Et ekstreemtalisport kätkeb ka tõstukeid ja nende järjekorras seismist, on siin koroonapiirangud karmimad.

"Ülesse saab sõita koos ainult pereliikmega või siis üksinda, see on siis sõltuvalt tõstukitüübist, et kas on neljane tooltõstuk siin munamäel või kahene ankurtõstuk siin kuutsemäel. Need tõstukid mis on ühekaupa, noh nendega ei ole nagu väga probleeme. Lisaks sellele kõik siseruumid, seal peab kandma maski. Ainuke koht kus ei pea siis maski kandma, on suusatades laskudes mäest alla, muul hetkel tasub see mask ikkagi ette panna," rääkis Aav.

Enamik Euroopa suusakeskuseid on sel hooajal viiruse leviku tõttu suletud. Lõuna-Eestis ollakse valmis, et kuna ka sisesportimine on praegu piiratud, võib tung Eesti lumistele nõlvadele olla tänavu suurem

"Kuutsemäe nõlvad ei ole kaugeltki mitte kõik avatud. Ehk esimest suurt massi, nüüd kui inimesed ei saa reisida vaheajaks alpidesse suusapuhkusele, siis meil tuleb võtta ehk tarvitusele ehk piiramisepoliitika, sest ülerahvastatus ei ole ka meie eesmärk," sõnas Aav.

Hooaja avastardi tegid sel nädalavahetusel ka Viimsi ja Järvamaa suusanõlvad, Kiviõli suusakeskuses on küll lumi maas, ent Ida-Virumaa eripiirangute tõttu ei saa nemad suusatajaid vastu võtta.