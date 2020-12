Esmaspäev toob kerge lume

Öö vastu esmaspäeva on Eestis pilves, kohati sajab veidi lund ja lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb -2 kuni -6 kraadini, saartel on -2 kuni +1 kraadi.

Esmaspäeva hommik on peamiselt saartel vähese lume ja lörtsiga. Kagu- ja idatuul on rahulik. Külma on 2 kuni 5 kraadi, saartel on õhutemperatuur kraadi ümber.

Päev on valdavalt pilves. Mitmel pool sajab kerget lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on -3 kraadist Ida-Eestis null kraadini läänes, saartel on sooja kuni 2 kraadi.

Teisipäeval jõuab Eestisse sadu vähe. Öö on rahulik ja mandril miinuskraadidega, saartel võtavad võimust plusskraadid ning hommikul tugevneb ka tuul.

Teisipäeva päeval läheb ilm ka mandril tuulisemaks ning õhk pehmemaks. Kolmapäev tuleb üle terve maa tiheda saju ja puhangulise tuulega.

Sisealadel sajab lund ja lörtsi, läänes läheb sadu üle vihmaks. Null kraadi ümber olevat õhutemperatuuri on palju ning palju on ka teedel jäidet. Neljapäeva hommikul sadu lahkub, tuul nõrgeneb ning õhus on valdavalt plusskraadid. Reede toob uue tiheda saju.