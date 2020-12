Leedu politsei seab piirangute jõustumisel teedel üles kontrollpostid

"Munitsipaalkeskuste blokeerimine nii, nagu me tegime lihavõttepühade nädalavahetustel, saab olema üks meede," ütles Leedu politseijuht Renatas Požela pühapäeval BNS-ile.

Leedu valitsus otsustas kolmapäevast keelata inimestel oma kodupiirkonnast lahkuda, välja arvatud tööga seotud põhjustel, matusteks, erakorraliseks arstiabiks või sõitmiseks oma koju teises piirkonnas.

Požela ütles, et esmaspäeval arutatakse siseministeeriumi juhtkonnaga ka alternatiivseid meetmeid.

"Meil on veel natuke aega arutada mõnda teist alternatiivset meedet. Me ilmselt langetame otsused homme. Ma usun, et meil on homme rohkem selgust," ütles politseijuht.