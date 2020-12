Otse kell 13.15: erikomisjon arutab hariduse tugiteenuste kättesaadavust

Auditist selgus, et suur osa lapsi jääb vajaliku abita, sest tugispetsialiste ei ole piisavalt ning õpetajad üksi ei tule laste toetamisega toime.

Riigikontrolli audit näitas, et haridus- ja teadusministeerium on astunud viimastel aastatel olulisi samme, et parandada eripedagoogide, sotsiaalpedagoogide, logopeedide ja psühholoogide teenuse kättesaadavust koolides, kuid suurele osale probleemidest pole samamoodi jätkates lahendust siiski loota.

Tugispetsialistidest on puudus nii maakohtades kui ka suuremates linnades. Ühtekokku on puudu vähemasti 1000 täiskoha jagu spetsialiste.

Istungile on kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab, sotsiaalminister Tanel Kiik, haridus- ja noorteameti (HARNO) peadirektor Ulla Ilisson ja riigikontrolli esindajad.