Haav asub programmi juures tööle 4. jaanuarist 2021, teatas programmi pressiesindaja. Programmi erinevate arenguetappide juhtimine on olnud tähelepanu all kogu 2020. aasta. Juhivahetuse esialgsetele plaanidele oli takistuseks kogu maailma raputanud COVID-19 epideemia.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut märkis, et Haaval on tugev kogemus, kuidas muuta iduettevõte suureks tegijaks. "Just selles arenguetapis on hetkel e-residentsuse programm - see pole enam idualgatus, vaid kasvujärgus ettevõtmine. Kasvuhüpe ei tule iseenesest, vaid vajab head plaani ja veel paremat ära tegemist."

"COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud on muutnud vananenud mõtteviisi, mis asukohavaba töö tegemist on senini takistanud. E-residentsus lahendab suurte ettevõtete jaoks väga olulise probleemi - talentide palkamise väljaspoolt ettevõtte asukohariiki ja võimestab sooloettevõtjaid. Programmi ülesanne on neid võimalusi kui Eesti eeliseid üha suuremal määral tutvustada ja mängida rolli suurtes muutustes, mis inimeste töö tegemises just praeguses ajahetkes toimumas on," selgitas Haav ise oma missiooni.

Haav on kaasasutanud MarkIT.eu ja olnud varem juhtivatel positsioonidel Eesti IT ja fintech ettevõtetes Proekspert, Monese ning Helmes.