"Konkursi käigus tekkis nõukogul veendumus, et Viikbergi abiga on organisatsioon suuteline leidma täiendavat efektiivsust ettevõtte seest. See aitab ettevõttel üha tihenevas konkurentsis oma klientidele ka edaspidi head teenust pakkuda," teatas Eesti Post.

Omniva kaubamärki kasutav AS Eesti Post on riigile kuuluv äriühing, mis kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Ettevõte pakub posti-, paki- ja infoäri ning rahvusvahelise transiidi teenuseid. Kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele AS Eesti Post ka AS Maksekeskus, Leedu tütarettevõte UAB Omniva LT, Läti tütarfirma SIA Omniva ning sidusettevõte OÜ Post11.

Viikberg töötas kuni 2019. aasta suveni Eesti Energias energiakaubanduse juhina.