Teisipäeva öö on pilves selgimistega. Kohati võib sadada kerget lund, saartel vihma ning paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, saartel tugevneb hommikuks 14 meetrini sekundis. Temperatuur ulatub +1 kraadist saartel -4 kraadini ida pool, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb küll pilvine, aga suurema sajuta, kohati ei saa välistada vähest lund ja lörtsi. Tuul valitseb lõunast 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Temperatuur kõigub +1 ja -4 kraadi vahemikus.

Päevgi on enamasti pilvine. Ennelõuna on küll kuiv, kuid pärastlõunal sajab saartel ja läänerannikul vähest vihma. Õhtuks jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis liigub lörtsi ja vihmana mandri lääneossa ning siin-seal on jäidet. Valdavalt puhub lõunatuul 3 kuni 9, rannikul kuni 12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Nädala teises pooles läheb niivõrd soojaks, et päevane keskmine temperatuur tõuseb 0 kraadist ülespoole. Kolmapäeval laieneb sajuala üle maa ning edasi on ka taevas pilvine ja sademed möödapääsmatud.