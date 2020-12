Jää tõi Soomaale veel ühe aastaaja

Soomaal on soode taastamise programmis viimastel aastatel taasloodud mitmete ruutkilomeetrite jagu uut märgala. Piltlikult vanu kraave täis lükates. Kuna õues valitsevad miinuskraadid, siis on kraavid kaetud korraliku jääga. Ning ega loodus tühja kohta salli, jutud liiguvad kiiresti ning juba on see jääväli inimeste poolt avastatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Soomaa matkajuht Edu Kuill ütles, et külma talvega seisab Soomaa jää kõige kauem. "Lageda peal mõjutavad erinevad asjad - päike, tuul ja kõik muu. Aga siin metsavahel on temperatuur stabiilsem ja ta seisab siin kauem," lausus Kuill.

Neid inimese poolt tehtud kraave aitavad kinni hoida ka koprad, kelle, kohati üle kahemeetrised pesad, paistavad kaugele kätte. Aga inimestel on siin põnev, sõida mööda metsasihti või põika puude vahele.



"Ääretult kihvt ja tore seiklus oli meil lastega, nii palju oli avastada, mõnus oli kulgeda läbi metsa," kiitsid uidutama tulnud Annemari, Arro ja Anni.

Samuti sõitma tulnud Ojari sõnul ei oleks ta midagi sellist oodanud, et metsa sees saab uisutada ja ka kelkudega sõita.



Õe ja õemehe kutse peale kelgutama tulnud Jüri kiitis metsajääl valitsevat õhkkonda ning kaunist jääd.

Sõbrannad Tiina ja Aet ütlesid, et üldse looduses äge.