USA valijameeste kogu kinnitas Joe Bideni valimisvõidu

Biden kogus oodatult 306 häält president Donald Trumpi 232 vastu.

Biden sai presidendivalimistel üle riigi ühtekokku 81,3 miljonit häält ehk 51,3 protsenti antud häältest. Donald Trumpi toetas 74,2 miljonit valijat ehk 46,8 protsenti hääletanutest.

USA-s kinnitab presidendi võidu 538-liikmeline valijameeste kogu, kus iga osariigi valijameeste arv sõltub osariigi rahvaarvust viimase rahvaloenduse alusel. Võiduks oli vajalik vähemalt 270 valijamehe häält.

Valijameeste kogu tulemused saadetakse Washingtoni ja vaadatakse üle 6. jaanuaril esindajatekoja ja senati ühisistungil, mida juhib asepresident Mike Pence.

Joe Biden annab ametivande 20. jaanuaril.

Biden: Ameerikas ei võta poliitikud võimu, rahvas annab neile selle

Biden ütles esmaspäeval peetud kõnes, et Ameerikas ei võta poliitikud võimu, vaid rahvas annab neile selle. USA valitud president, kes annab ametivande 20. jaanuaril, ütles, et riigi valitsemispõhimõtteid "suruti, testiti, ähvardati", kuid need ei murenenud.

"Kui keegi ei teadnud varem, siis me teame nüüd. See, mis põksub ameeriklaste südames on: demokraatia," ütles Biden. "Õigus olla kuuldud, hääl loetud. Valida selle riigi liidrid. Valitseda ise."

Trump ei ole senini tunnistanud valimiskaotust Bidenile. Bideni sõnul eirasid Trump ja tema vabariiklastest liitlased seda tehes riigi põhiseadust ja rahva tahet.

"See on nii äärmuslik seisukoht, mida me pole kunagi varem näinud. Seisukoht, mis keeldus austamast rahva tahet, keeldus austamast õigusriiki, ja keeldus austamast meie põhiseadust," ütles ta.

Biden lubas oma kõnes olla "kõigi ameeriklaste president, kes teeb ühtmoodi kõvasti tööd nii nende heaks, kes ei hääletanud minu poolt, kui nende heaks, kes seda tegid". Ta rõhutas, et pärast valijameeste kogu esmaspäevast hääletust "on aeg lehte keerata".