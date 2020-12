Rouhani: dissidendi hukkamine ei kahjusta suhteid Euroopaga

Zam poodi laupäeval üles pärast seda, kui Iraani ülemkohus jättis jõusse tema surmamõistmise seotuse eest 2017. aasta protestidega. Zami süüdistati muu hulgas spionaažis.

"Ma ei usu, et see küsimus kahjustab Iraani ja Euroopa suhteid," ütles Rouhani pressikonverentsil.

Laupäeval taunis EL Zami hukkamist ning rõhutas vastuseisu surmanuhtluse kasutamisele.

Esmaspäeval algama pidanud kolmepäevane Euroopa-Iraani ärifoorum jäeti ära pärast seda, kui Pariis teatas, et Prantsuse ning Saksa, Austria ja Itaalia suursaadik ei osale "seoses barbaarse ja vastuvõetamatu hukkamisega".

"Eurooplased on alati olnud tundlikud teatud teemade suhtes, ja meie samuti" Euroopa suhtes, märkis Rouhani. "Meil on tõesti surmamõistmised selles riigis, see on osa meie seadusest. Miks olla tundlik ühe konkreetse isiku suhtes?" lisas ta. "See tekitab tunde sekkumisest" Iraani asjadesse.

Iraan kutsus pühapäeval välja Euroopa Liidu eesistujariigi Saksamaa, samuti Prantsusmaa suursaadiku, et avaldada protesti nende riikide hukkamõistu üle seoses Zami hukkamisega.

Prantsusmaa andis Zamile poliitilise varjupaiga ning ta elas Pariisis enne, kui Iraani revolutsioonikaart ta eelmisel aastal kinni võttis.