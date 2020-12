Kolmanda sambaga liitujate arv on hüppeliselt kasvanud

Praegu saavad kolmanda pensionisambaga liitujad hakata alates 55. eluaastast sambast raha välja võtma. Kui aga inimene liitub kolmanda pensionisambaga pärast 28. detsembrit, siis saab sambast raha välja võtma hakata alles viis aastat enne pensioniiga. Seega, järgmisel aastal saab seda teha 59-aastane inimene.

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonna juhi Kaire Peiki sõnul pani see inimesed kiirelt tegutsema. "Kolmanda sambaga liitumine on nüüd viimased kaks kuud, kui pensionireformi seadus välja kuulutati, läbinud hüppelise tõusu ja sisuliselt võiks öelda, et kolmanda samba avamise peale joostakse praegu lausa tormi."

Hüppelist kasvu kolmanda sambaga liitumisel kinnitab ka LHV varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. "See aktiivsus on olnud väga suur jah. Nii selle koha pealt, et inimesed helistavad panka, tulevad kontorisse, tahavad uurida kolmanda samba võimaluste kohta, kui ka selle koha pealt, kui palju on reaalselt liitumisi tehtud. Põhimõtteliselt võib väita, et alates novembri algusest kuni tänase päevani on kolmanda samba klientide arv kahekordistunud ja sellist aktiivsust pole kunagi varem mitte ühelgi kuul mitte kunagi olnud."

Numbriliselt vaadates on kolmandal LHV kolmanda samba fondil enam kui 11 000 klienti, veel novembri alguses oli see number 5000 klienti.

SEB varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardini sõnul on ka SEB pangas kolmanda sambaga liitunud umbes kahe kuuga üle 1500 inimese.

Vallistu sõnul pole aga sissemaksete maht väga kasvanud ning kontosid avatakse pigem sümboolsete summadega. Pankade sõnul teevad inimesed konto ära ning jätavad sellega endale võimaluse sinna ka hiljem raha kanda.

Tulumaksumäär jääb aga üldjoontes kolmandas pensionisambas nii praegu kui ka hiljem liitudes samaks. Inimesel on vastava eani jõudes võimalik kogu kolmandasse pensionisambasse kogutud summa 10-protsendilise tulumaksuga välja võtta või sõlmida eluaegne väljamaksete leping ning tulumaksu maksmisest üldse pääseda. Lisaks on võimalik raha ka enne kehtestatud vanusepiiri välja võtta, kuid siis on tulumaks 20 protsenti.

Schamardini sõnul hakkab uuest aastast siiski raha välja võttes väike muudatus kehtima. "Seni suurendas kolmanda samba väljamakse maksustatavat tulu, mille põhjal arvutati maksuvaba tulu suurus. Uuest aastast see enam nii ei ole, kolmanda samba maksed pensionieas ei mõjuta maksuvaba tulu arvestust, mis tähendab seda, et mitte kellelgi ei ole uuest aastast alates vaja tulumaksu hakata juurde maksma, nii nagu see võis juhtuda eelnevatel aastatel kuni selle aasta lõpuni."

Kohustusi igakuisteks makseteks kolmas sammas ei sea.