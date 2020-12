Maa-amet alustab ettevalmistusi maamaksu tõstmiseks

Keskkonnaministeerium on saatnud kooskõlastamisringile maa korralise hindamise eelnõu, ministeerium soovib pärast ligi 20-aastast pausi alustada hindamisega 2022. aastal. Edaspidi toimuksid korralised hindamised iga nelja aasta tagant, maamaksu liiga kiire kasvu pidurdamiseks seatakse piirmäär.

Viimane maa korraline hindamine toimus Eestis 2001. aastal, maa väärtus on selle aja jooksul kasvanud aga keskmiselt seitse korda. Enne seda viidi maa hindamine läbi ka 1993. ja 1996. aastal.

Järgmise maa korralise hindamise korraldab maa-amet keskkonnaministri määruse eelnõu kohaselt 2022. aastal ning edaspidi hinnatakse maad iga nelja aasta tagant.

Erinevates kohtades on hind muutunud erinevas tempos, odavama maa omanikud maksavad rohkem maamaksu ja kallinenud maade omanikud mitte piisavalt.

Uus eelnõu toob ka teisi muudatusi. Kui varasemalt pidid liitsihtotstarbega maal elavad koduomanikud tasuma maamaksu ärimaa sihtotstarbega osa eest, siis uue seaduse alusel vabastatakse ka nemad kodualuselt pinnalt maamaksu tasumisest. See muudatuse puudutab näiteks neid, kelle korrusmaja esimesel korrusel asuvad äripinnad ja üleval eluruumid.

Maamaksu aastasele kasvule kehtestatakse piirmäär

Maade hindamisega kaasnevaks peamiseks hirmuks on see, et vahepeal hindamata maa puhul kerkiks maamaks mõne krundi puhul mitmeid kordi.

Selle vastu näeb maa hindamise seaduse muudatuse eelnõu ette maksimummäära, mille järgi ei tohi maamaksusumma aastas kasvada üle 10 protsendi.

Maa maksustamishinnaga seotud kasutuslepingute tasumäärad ühtlustatakse nii, et aastatasu oleks kolm protsenti maa maksustamishinnast. Kuna maa maksustamishinnad tõusevad hindamise järel taas turutasemele, pole põhjendatud seniste kõrgete maamaksumäärade rakendamine.

Hindamist on plaanis korraldada nelja aasta tagant, sagedamini seda korraldada ei tasu end ära ning üksikute tehingute mõju hindamistulemusele oleks liiga suur. Kindlaksmääratud periood võimaldab ka korralisi hindamisi paremini planeerida.