Koos pühadega läheneb koroonaviiruse nakatumiskordaja 500-le. Samal ajal on avalikkusel keeruline mõista, milline on valitsuse kehtestatud piirangute loogika ja kas kellelgi on ka pikk plaan. ETV saates "Esimene stuudio" avab teisipäeval teemat teadusnõukoja juht Irja Lutsar.