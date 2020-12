Eksperdid: lennukid vajavad tööle naasmisel täiendavat hooldust

Reisipiirangute tõttu on lennureiside hulk tohutult langenud ning väga paljud lennukid on väga pikalt seisnud, vahendas BBC.

Selle tulemusel on lennukite tööle naastes antud teada mitmest probleemist.

Üheks probleemiks peetakse pilootide roostes oskusi. "Tööle naasevad inimesed, kes on üsna roostes, mis on suur probleem," ütles kindlustusfirma Aoni Aasia lennunduse juht Gary Moran.

Rahvusvahelise lennutranspordi assotsiatsiooni (IATA) andmetel on sel aastal üks murettekitavamaid probleeme olnud kehvade maandumisviiside kasutamise kasv. Need võivad viia näiteks nn raskete maandumiste, maandumisrajalt väljasõitmiste või ka õnnetusteni.

Ekspertide sõnul peaksid piloodid olema tööle naastes tavapärasest veel hoolikamad.

"Lennuki juhtimine võib olla üsna tehniline. Kui sa pole seda tükk aega teinud, siis pole see kindlasti nagu jalgrattaga sõitmine," ütles lennundusajakirja FlightGlobal Aasia suuna peatoimetaja Greg Waldron. Ta lisas aga, et lennufirmad on sellest teadlikud ning on broneerinud pilootidele täiendavaid aegu lennusimulaatorites.

Teine probleem võib olla hooldusvead. Seisvad lennukid läbivad tavaliselt rutiinse hoolduse selleks, et need oleksid lennunduse taastumisel lendamiseks valmis. Lennukitootjad annavad oma lennukitele kaasa ka väga detailsed juhised, kuidas neid hoiustada. Siiski on teatatud mõningatest probleemidest.

Näiteks Euroopa Liidu lennundusohutuse agentuur (EASA) selgitas, et kasvanud on teated ebausaldusväärsetest kiiruse- ning kõrguseandmetest esimesel lennul pärast lennuki pikaajalist seismist.

Mõnel juhul on õhkutõusmine ka edasi lükatud või lennuk on suundunud tagasi baasi.

"Igal lennukil on oma spetsiifilised juhised hooldusteks, kuid neid pole kunagi tehtud nii suures ulatuses kui varem," ütles Greg Waldron.

Mitmel juhul on kiiruseandmete probleemis olnud süüdi putukad või vastsed, kes on teinud pesa lennuki pitot' torudesse, mida kasutatakse lennuki kiiruse mõõtmiseks.

Waldroni sõnul on need probleemid lennunduses teada ning ta usub, et lennureisimine püsib siiski ohutu.

Ta lisas samas, et praegusel juhul on lennukid pidanud seisma kauem kui varem ning mõnel juhul on tegemist ka päris uute mudelitega, mis tähendab, et võimalikud probleemid ei ole nii hästi teada.