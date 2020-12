Kolmapäev on sajune, teed muutuvad libedaks

Kolmapäeva öö on Eestis sajune - lääne pool sajab vihma ja lörtsi, Kesk- ja Ida-Eestis lund ja lörtsi, võimalik on ka jäävihm. Teedele tekib jäide. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -2 kraadist 0 kraadini, Lääne-Eestis 0 kraadis.+3-ni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on samuti paljudes kohtades sajune ja libedate teedega. Lõuna- ja edelatuul püsib puhanguline. Õhutemperatuur -1 kraadist Ida-Eestis +4 kraadini saartel.

Päev tuleb enamasti lörtsi ja vihmaga, Ida-Eestis sajab lõunani pigem lund. Pärastlõunal jääb sajupilvi lääne poolt harvemaks. Teedel on jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates läände ja loodesse. Õhutemperatuur tõuseb +1 kuni +5, saartel kuni +7 kraadini.

Neljapäev on peamiselt pilves, aga pakub suuremast sajust puhkust, tuul nõrgeneb, õhutemperatuur on vadavalt plusspoolel. Reedel hakkab alates saartest vihma sadama, mandri sisealadele jõudes läheb sadu üle lörtsiks. Õhtul sadu taandub. Öine õhutemperatuur on 0 kraadi ümber, päev plussis.

Nädalavahetusel on nõrka vihma vähe ning mõnel pool võib ennast ka päike näidata. Õhutemperatuur püsib plusspoolel.