Londonlased kasutasid täiel rinnal teisipäevaõhtut, mil tükiks ajaks viimast korda sai käia teatris ja pubis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alates kolmapäevast on meelelahutus- ja kultuuriasutused ning restoranid ja baarid kinni.

Piiranguid karmistati, kuna viiruse levik on endiselt tõusuteel.

"2020. aasta on tõepoolest halb aeg olnud, tulime teatrist fantastilise tundega. See on hea viis minna vastu karmimatele piirangutele, positiivsel moel, see aitab läbi jõuluaja. On olnud rasked ajad," rääkis üks teatrikülastaja.

"Meil oli õnne, et saime veel enne piiranguid teatris ära käia, meil olid piletid kinni pandud ja me olime kahevahel, kas tulla või mitte, aga meie kohad olid loožis ja

me leidsime, et meil on seal kolmekesi koos turvaline. Sellepärast me tulime. See oli suurepärane," sõnas teine teatrikülastaja.