Ilm püsib sajune ja üsna soe

Neljapäeva öö on pilves selgimistega. Ida-Eestis sajab kohati nõrka vihma, enne südaööd ka lörtsi. Mitmel pool on udu. Lääne- ja loodetuul puhub 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Temperatuur on 0 ja +4 kraadi vahemikus, saartel on sooja kohti rohkemgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb pilvine ja kohati võib veidi vihma tibutada. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, Virumaa rannikul loodetuul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Plusskraadid jäävad 1 ja 6 vahele.

Päevgi on enamasti pilves ja kohati on vaid üksikuid selgimisi. Siin-seal sajab nõrka vihma ning mitmel pool püsib ka udu. Tuul on läänekaarest 3 kuni 8, põhjarannikul pöördub õhtul lõunakaarde ja tugevneb saartel kuni 13 meetrini sekundis. Temperatuur jääb üsna sarnaseks ehk 1 kuni 6 kraadi piiresse ning teed on kohati libedad.

Reedel on sademeid kõikjal - Lääne-Eestis sajab vihma, ida pool lund ja lörtsi. Laupäevast esmaspäevini on mitmel pool nõrka vihma. Kõige soojem päev tuleb laupäev, teistel päevadel jääb päevane keskmine temperatuur napilt üle 0 kraadi. Öökülma on siin-seal, aga tagasihoidlikult.