Alanud istungil kulus üksjagu aega kaugteel sõna soovinud saadikute ühenduse testimiseks ja toimus arutelu kaugvormi tõhususest, turvalisusest ja võimalikkusest.

Reformierakonna fraktsioon nõudis kolmapäevasel istungil, et neljapäeval toimuks kaugistung, kuid keeldus ütlemast, miks mõni nende liige ei saa osaleda.

Pärast pikka arutelu pani istungit juhatanud Helir-Valdor Seeder ettepaneku suure saali hääletusele ja see leidis toetuse.

Kaja Kallas põhjendas oma ettepanekut sellega, et esmaspäeval oli kaks komisjoni koos ja oht on endiselt üleval. Lisaks on tema sõnul suures saalis rahvasaadikud üksteise kõrval tihedasti, seega on vaja kaugtööle minna.

Varem ei ole riigikogu kaugistungit kasutanud, vastav platvorm töötati välja tänavu suvel.