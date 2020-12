Opositsioon näeb Tallinna eelarves kokkuhoidu linnavalitsemise kuludelt

Tallinna linnavolikogus on täna teisel lugemisel tuleva aasta eelarve.

Järgmise aasta eelarve kogumahuks on kavandatud 861,5 miljonit eurot, see on 4,6 protsenti rohkem kui sellel aastal. Opositsioonierakonnad tegid eelnõule umbes 70 parandusettepanekut. Peamist kokkuhoiukohta näevad sotsiaaldemokraadid ja reformierakond Tallinna ametnike-aparaadi vähendamises. Reene Leas