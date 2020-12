Valitsus pikendas koroonahaigete ja lähikontaktsete karantiini tingimusi

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel on kehtestatud inimeste karantiinis viibimise nõuded, et vältida ja tõkestada koroonaviiruse levimist haiguskoldest väljapoole. Koroonadiagnoosi saanud inimestel on alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni keelatud lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast.

See piirang ei kehti, kui nakatunu on saanud tervishoiutöötaja või politseiniku korralduse elukohast lahkumiseks, tervishoiutöötaja suunamisel tervishoiuteenuse saamiseks või inimese elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

Nakatunuga koos elaval inimesel või muul viisil lähikontaktis olnud inimesel on keelatud 14 päeva jooksul oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda alates sellest, kui ta on koroonahaige diagnoosist teada saanud. Piirangut ei kohaldata, kui lähikontaktsel puuduvad koroonaviiruse sümptomid, ta järgib oma tervist tähelepanelikult ning järgib valitsuse või terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Samuti ei kehti piirang, kui lähikontaktne on teinud mitte varem kui 10. kalendripäeval terviseameti tuvastatud viimasest lähikontaktis olemisest arvates koroonatesti ning selle testi tulemus on olnud negatiivne, kui arst on ta tunnistanud nakkusohutuks, kui terviseamet on otsustanud piirangut mitte kohaldada.

Valitsuse 29. septembri korraldus nr 336 "Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele" kehtib alates 1. oktoobrist 2020 kuni 31. detsembrini 2020. Praeguse korraldusega pikendatakse seniseid nõudeid ja kehtestatakse samad piirangud alates 1. jaanuarist 2021. a uuesti.

Valitsuse korraldus täismahus: