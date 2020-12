Kesköö paiku jõuab Lääne-Eesti saartele vihmasadu, mis laieneb üle mandri, sisemaal sajab enamasti lörtsi, ida pool ka lund. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 4 kuni 9, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Temperatuur on ida pool -1, lääne pool +4 kraadi juures, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul vihma- ja lörtsisajud jätkuvad. Puhub kagu- ja lõunatuul, saartel pöördub edelasse, puhudes 4 kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur kõigub 0 ja +4 kraadi vahemikus.

Päeval sajab Lääne-Eestis aeg-ajalt vihma ja lörtsi, pärastlõunal sadu harveneb. Ida-Eestis sajab tihedat lörtsi ja lund, mis läheb õhtul üle vihmaks. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast, Lääne-Eestis edelast ja läänest 4 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal edelasse ja läände. Sooja on 1 kraadist 7-ni.

Nädalavahetuse ilm on valdavalt sombune ja soe. Laupäeva pärastlõunal on vihmavõimalus suurem, pühapäeval ja esmaspäeval sajab kohati vähest või nõrka vihma. Teisipäeval on mitmel pool lund ja lörtsi oodata ning Lääne-Eestis vihma. Pühapäevani jääb temperatuur nii ööl kui ka päeval plusskraadidesse, uuest nädalast on siin-seal taas miinuseid oodata.