Läti valitsus kehtestas kolmeks nädalaks karmimad piirangud

Kui seni oli Lätis kauplemine piiratud nädalavahetustel, siis alates esmaspäevast laienevad piirangud kõigile päevadele. Osta saab kaupu, milleta pole inimestel võimalik kolm nädalat hakkama saada. Kogu siseruumides toimuv huvi- ja sporditegevus on keelatud. Kõik, kel võimalik, peaksid töötama kodust.

1.-6. klassi õpilaste vaheaega pikendatakse nädala võrra, kuni 11. jaanuarini, vanemate klasside õpilased on Lätis juba nädalaid kaugõppel.

"Sellises olukorras pole elu Lätis turvaline. Ka teadusuuringud näitavad seda. Kõrge nakatunute hulk ei mõjuta mitte ainult igaühe tervist, vaid kogu riigi toimimist. Mida saame teha, et elu Lätis muutuks turvalisemaks? Vastus on üks – mitte kohtuda teiste inimestega," rääkis Läti peainfektsionist Uga Dumpis.

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles, et kõik peavad aru saama olukorra äärmisest tõsidusest. "Sealhulgas haiglais toimuvat – tervishoiusüsteem on üle koormatud ja arstid ei jõua tööd ära teha. Kui me ei suuda ühiste pingutustega kümne päeva jooksul olukorda parandada, oleme sunnitud riigis kehtestama laiaulatuslikud liikumispiirangud," lausus Karinš.

Kui vaadata tulemusi, mis on teada peale seda, kui kauplused piirasid oma müüke nädalavahetustel, siis rahvast käib poodides tõepoolest vähem. Aga samas on ülekuhjunud teised päevad, näiteks neljapäev ja reede. Et olukorda stabiliseerida, et rahvas ei koguneks korraga, siis nüüd on Lätis ühtsed piirangud kogu kaubandusele.

Kui vaadata kaupade nimekirja, mida osta saab ja mida mitte, tundub see päris mõistlik, et kolm nädalat üle elada. Mis puudutab alkoholi ja suitsu, siis seda saab Lätis nüüd kõigil päevadel.

Lätis on viimastel päevadel tehtud väga palju üleskutseid, näiteks arstid kutsuvad rahvast valitsust kuulama ja hoidma üksmeelt, et nakatumist piirata.

Peainfektsionist Dumpis ütles neljapäeval, et kui tuhat nakatunud inimest päevas tuleb juurde, siis umbes nädalaga on umbes sada neist kopsupõletikuga haiglas.

Üks idee oli veel piirata 1+1 kohtumisi, olgu need siis huvitegevuses või juuksuri või maniküüri juures. Ka see on praegu keelatud.