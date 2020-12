Johnson ja von der Leyen: erimeelsused on endiselt suured

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Briti peaminister Boris Johnson hoiatasid neljapäeval, et Euroopa Liidu ja Suurbritannia erimeelsused Brexiti-järgse kaubandusleppe saavutamiseks on mitmes võtmeküsimuses endiselt suured.

"Me tervitasime olulist edasiminekut paljudel teemadel, kuid ületada on veel suured erimeelsused, eriti kalanduse valdkonnas," ütlesid nad ühisavalduses pärast neljapäevaõhtust telefonivestlust.

"Nende ületamine saab olema suur väljakutse. Läbirääkimised jätkuvad homme."

Briti valitsus teatas neljapäeval, et Brexiti-järgse kaubandusleppe sõlmimata jäämine on väga tõenäoline ning leppeks on vaja Brüsseli seisukoha olulist muutumist.

"Peaminister rõhutas, et läbirääkimised on praegu tõsises olukorras. Aeg on väga napp ja nüüd tundub väga tõenäoline, et kokkuleppele ei jõuta, kui Euroopa Liidu positsioon märkimisväärselt ei muutu," ütles Downing Streeti kõneisik pärast Briti peaministri Boris Johnsoni ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni telefonivestlust.