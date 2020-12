KRP teatel kahtlustatakse viit Helsingin Sanomate töötajat julgeolekusaladuse paljastamises.

Artiklis räägiti salajase keskuse tegevusest, allikatena kasutati salajaseks kuulutatud toimikuid. Signaalluurekeskusest oli avalikkuses seni vähe teada. Lisaks keskuse tööle käsitleti artiklis laiemalt sõjaväeluure tööd ja riigikaitset.

"Politseil on olnud põhjust kahtlustada, et Helsingin Sanomate toimetuses on käsitletud selliseid andmeid, mis Soome on välisjulgeoleku huvides määranud salajaseks," ütles eeluurimise juht Kai Käkelä.

"Osa salajas peetavast teabest avaldati kavandatud artiklisarja esimeses osas, teisi ettevalmistatud artikleid Helsingin Sanomat eeluumise algatamise tõttu ei avaldanud."

Kuriteokahtlus on seotud kaitsejõudude sõjaväeluuret ja riigikaitset puudutavate saladuses hoitava julgeolekuklassifikatsiooniga teabe ebaseaduslikku vahendamist ja avaldamist, seisab KRP avalduses.

KRP ei kahtlusta ajakirjanikke salajase teabe seadusevastases omandamises.

Taotluse asja uurimiseks tegi kaitsejõudude peastaap. Nüüd läheb see edasi riigiprokuratuuri, kus kaalutakse süüdistuse esitamist.

Julgeolekusaladuste paljastamise eest võib kohus mõista vanglakaristuse neljast kuust nelja aastani.