"Insight" Kohtla-Järvel: COVID-osakond töötab viimase piiri peal

Ida-Viru keskhaiglas on COVID-19-ga võitluse eesliinil V-korpuse meedikud. See korpus rajati kaks aastat tagasi tuberkuloosihaigete raviks. Kevadel pärast epideemia puhkemist profileeriti see ümber koroonapatsientide ravimiseks. Siin on 12 üksikpalatit eraldi sissepääsuga tänavale, kuhu tulevad patsiente kohale toimetavad ja ära viivad kiirabiautod.

Novembri lõpus võttis Ida-Viru keskhaigla vastu 14 COVID-patsienti ööpäevas ja oli plaanilise ravi sulgemisest vaid ühe sammu kaugusel. Praegu tuuakse haiglasse iga päev viis-kuus patsienti. Ida-Viru keskhaigla COVID-osakonna ravijuhi Veronika Iljina sõnul on praegu haiglas 11 vaba voodikohta. Kõik teised voodid on täidetud koroonapatsientidega. Kokku on haiglas koos intensiivravi kohtadega 72 voodikohta.

Väga hea personal

Palatitesse patsientide juurde n-ö musta tsooni minekuks tuleb selga panna kaitseriietus: spetsiaalne mask, põll, varrukad, kindad, kaitseülikond, visiir ja teised isikukaitsevahendid. Haige juurde minnes peab meedik seda iga kord tegema. Kaitseriietuses on väga palav ja umbne. "Insighti" operaatori näolt voolab higi ojadena, meedikud aga peavad sellises mundris ka tööd tegema: viima läbi protseduure, aitama patsientidel tõusta ja pikali heita, võtma neilt analüüse. Meditsiinipersonal on "mustas tsoonis" umbes neli tundi päevas ja niimoodi iga päev. See on väga kurnav.

"Koormus on kõvasti tõusnud. Igale haigele kulub palju rohkem aega, sest me peame riidesse panema ja riidest lahti võtma. Seda tuleb tõsiselt võtta, sest sellest sõltub meie töötajate tervis," selgitas COVID-osakonna õendusjuht Jana Vassiljeva.

Läbime lüüsi ja satume koridori, kust avanevad uksed koroonapatsientide palatitesse. Siin puudub haiglatele tavapärane sagimine. Aparaadid on kaetud kilega, laudadel lebavad isikukaitsevahendid. Seina ääres seisavad prügikastid, mil on bioloogilise ohu tähised. Samasugused prügikastid on palatites. Nendesse visatakse kasutatud vahendid. Enne palatisse sisenemist läbime veel ühe lüüsi, kus negatiivne rõhk ei lase õhul palatist koridori tungida.

Siseneme ja sulgeme enda järel kõvasti ukse. Püüame mitte midagi puudutada. Koroonapatsientide palat ise on hubane ja valge, ent raske on lahti saada tundest, et õhus on surmavalt ohtlik viirus. Meie ees voodis lamab hallipäine naine, hapnikumask ees. Ta lebab selili ning üritab asendit mitte muuta. On näha, et tal pole kerge hingata. "Väga hea personal. Kõik on tublid," lausub ta läbi maski.

COVID-osakonna töötajad naeratavad ja viskavad nalja, arutavad töö- ja pereasju. Pealtnäha on kõik tavaline ja rahulik, ent inimeste silmis on väsimus. Paljud neist töötavad kevadest saati puhkepäevadeta. Inimesi napib.

"Kes teile ütles, et ma pole murdunud? Olen murdunud," ütleb kopsuarst Natalja Issajevskaja ning lisab, et praegu on tööd juurde tulnud, patsiente tuuakse ka puhkepäevadel. Vaja on hinnata nende seisundit ja määrata ravi.

Inimesi napib

Ida-Viru keskhaigla meedikud paluvad abi oma kolleegidelt teistest piirkondadest. Nad kutsuvad vabatahtlikeks meditsiinikoolide ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tudengeid.

"Töötajatest oli meil puudus juba enne COVID-epohhi ja loomulikult on ka praegu. Vaja oleks vähemalt kaht arsti. Kui saaks neli, oleks väga hea," rääkis COVID-osakonna ravijuht Veronika Iljina. "Arvan, et taastusravikliinikus, kus meil on praegu nakkusosakond, võiks juurde teha ühe õdede posti. See on viis inimest."

Arstid tunnistavad, et nad kardavad nakatuda. Siiski on hirm surmava haiguse ees, mis kevadel oli eriti tugev, tasapisi taandunud. Väsimus on teinud oma töö. Samuti on tulnud arusaamine, et ohutusmeetmeid järgides on nakatumist võimalik vältida.

"Minu meelest on meie regioonis nakatumine selline, et isegi poodi on hirmus minna," jagab oma tundeid doktor Issajevskaja. "Kuna ma tean, kui palju on tegelikult haigeid ja kujutan seda statistikat ette, siis lähen tänaval inimestest kaarega mööda. Aga siin on turvaline."

Hirmust ja väsimusest hoolimata pole ükski meedik keeldunud tööst COVID-osakonnas. "Ma ei saa keelduda. Ma ei taha. Arsti töös on teatav hasart, mis sunnib inimesi ravima ja aitama," ütleb doktor Issajevskaja.

Järgige reegleid!

Meedikud on omandanud kogemusi, õppinud haigusega võitlema ja on valmis toime tulema ka suurema patsientide tulvaga. Tõsi küll, see võib juhtuda plaanilise ravi peatamise hinnaga. Et seda ei juhtuks, paluvad nad inimestel suhtuda soovitustesse tõsiselt ja järgida ohutusnõudeid: kanda maski, hoida distantsi ja vältida suuri kogunemisi.

Küsimusele, mis saab siis, kui inimesed ei kuula meedikute soovitusi, vastab Jana Vassiljeva, et midagi head see ei tõota. "Tühistatakse kogu plaaniline kirurgia. Inimesed on aastaid mingeid operatsioone oodanud, aga neid pole võimalik teha, sest haiglad on täis. Pingutame kõigest väest, et ei peaks haiglat sulgema nagu kevadel. Ent selleks peavad inimesed meid aitama."

Natalja Issajevskaja sõnul on haigus tõesti ohtlik. "Soovitatavad ettevaatusabinõud pole laest võetud, need toimivad tõesti."

Saadet "Insight" saab järelvaadata ETV+ lehel.