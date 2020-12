"Insight" Sillamäel: kohapealne vältimatu arstiabi jääb unistuseks

Väljaspool suurlinnu elavatele inimestele on erakorralise arstiabi saamine suur probleem. ETV+ uuriv saade "Insight" sai teada, et näiteks Sillamäel on probleemi võimalik lahendada üksnes osaliselt.

Sillamäe on üks Kirde-Eesti suuremaid linnu. Seal elab ligi 13 000 inimest, kellest kolm neljandikku on lapsed ja eakad. Sellise elanikkonnaga linnas oli puhkepäevadeta töötav kirurgi ambulatoorne vastuvõtt äärmiselt mugav ja tegutses pikki aastaid. Teenust osutas erafirma Kirde Kohalik Haigla, mille tegevust rahastas haigekassa. Kolme aasta eest koostöö haigekassaga lõppes, koos sellega lõppesid ka kirurgi vastuvõtud.

Ehkki linnas tegutseb ka munitsipaalhaigla Sillamäe Haigla AS, tunnevad linlased puudust just lõpetatud teenusest. Ühismeediasse on ilmunud kaebused arstiabi kvaliteedi ja kättesaadavuse üle, eriti õhtusel ajal ja puhkepäevadel.

Inimesed sõitku taksoga

Linlaste põhimure, mida rõhutasid pea kõik "Insighti" küsitletud, on mugava transpordiühenduse puudumine Sillamäe ja Ida-Viru keskhaigla EMO vahel. Varem polnud paljude probleemide puhul vaja kuhugi sõita. "Kõikvõimalikud pisitraumad, vigastused, põletused, samuti võis kirurg kohapeal kõrvu vaadata," jutustab Sillamäel elav EMO õde Jelena Vilkel. "Nüüd tuleb kutsuda kiirabi või takso. Kellel on auto, võib sõita sellega Narva või Purule."

Eriti keeruline on olukord, kui patsient lastakse öösel pärast abi osutamist haiglast välja. "Võin sellest rääkida oma isa näitel," jutustab Vilkel. "Tal hakkas halb, kutsusin kiirabi. Kiirabi otsustas ta Purule viia. Mulle helistati südaööl haigla vastuvõtust, et tulge siia ja viige oma isa ära. Aga mul ei ole autot. Isa haigushoog, millele oleks saanud siinsamas piiri panna, läks mulle maksma sada eurot, sest ta otsustati vastu ööd koju lasta!"

Statistika järgi on pool Sillamäe elanikest üle 50 ja veerand üle 65 aasta vanad. Eakale inimesele pole probleemiks mitte ainult takso eest tasumine, vaid ka takso tellimine. "Minu ema ei kasuta moodsaid vidinaid. Ta ei leia isegi oma telefoniraamatust seda taksot üles," räägib Sillamäe elanik Veronika. "Ma kutsun talle takso, selgitan taksojuhile, kust ta peale võtta ja kuhu viia. Ta ise ei suuda seda teha. Aga kujutage ette - kui meid kõrval ei ole, viiakse ta Purule. Õhtul. Ja kõik, ta jääb üksinda sinna." Ka pensionär Aleksandr on hämmingus: "Kiirabi kutsumiseks on spetsiaalne number. Aga takso... Kust mina tean? Nii vahidki nagu loll!"

Oletame, et inimesel on auto ning ta on valmis sõidutama oma lapse või vanema ise EMO-sse, seal aga ootab teda pikk järjekord. "Jõuame Puru EMO-sse. Seal võib istuda neljast-viiest tunnist kaheteistkümneni, näiteks, kui on toimunud mõni liiklusõnnetus," räägib Veronika. Tal on kolm last, seepärast on tal tulnud erinevate traumade ja vigastustega korduvalt selles järjekorras oodata. See pole ainult Sillamäe, vaid kogu riigi probleem.

2018. aastal tegi riigikontroll erakorralise meditsiini auditi ja selgitas välja, et arstide tohutu ülekoormus on tingitud sellest, et EMO-sse pöördutakse väga palju kergete probleemidega. Seejuures läheb EMO-sse pöördumine riigile neli korda kallimaks kui perearsti või eriarsti ambulatoorne vastuvõtt.

Linn võiks osa koormust endale võtta

Tuleme Sillamäele tagasi. Elanikud arvavad, et kui haigekassal pole vahendeid, siis võiks linnavalitsus selle probleemi lahendada ja pakkuda ambulatoorset arstiabi õhtusel ajal ja nädalavahetustel linna eelarvest.

"Selleks võimud ongi, et hoolitseda elanike eest, kes linna kassasse makse maksavad. Loomulikult peavad nad mõtlema väikestele lastele ja eakatele, kes sellisesse olukorda satuvad," arvab Veronika. 2018. aastal kirjutasid Sillamäe elanikud selle kohta linnavolikogule ka kollektiivse kirja, millel oli 200 allkirja.

Pöördumise arutamiseks loodi komisjon, kuhu kuulusid teiste seas ka Ida-Viru keskhaigla ja haigekassa Ida-Viru piirkonna juhid. Linnavolikogu opositsioonilised saadikud koostasid pöördumise kirurgi õhtuse ja puhkepäevase ambulatoorse vastuvõtu rahastamiseks linna eelarvest. Nende arvutuste järgi pidi see summa jääma alla 120 000 euro aastas.

Linnavolikogu opositsioonisaadiku Gulnara Sidorenko sõnul visati see ettepanek prügikasti, seda isegi ei arutatud. Linlaste hädade põhjuseks peab opositsioon Sillamäe haigla peaarsti ja linnavolikogu rahanduskomisjoni esimeest Valeri Abramovitšit. "Insight" sõitis Kajaka tänava polikliinikusse, et temalt küsida, miks ei saa vältimatute probleemide lahendamiseks taasalustada puhkepäeviti kirurgi ambulatoorseid vastuvõtte.

Kodanikud, meile tuleb tervisekeskus!

Valeri Abramovitš ütleb otse, et linnaelanikud ja opositsionäärid sõdivad tuuleveskitega, sest ei valda teemat. "Nad loevad vältimatuks abiks traumasid ja kõike muud. Seda on kümme korda rohkem kui vältimatu abi tegelikult sisaldab." Abramovitš väidab, et ehkki Kohaliku Kirde Haigla kirurgi plaanilist vastuvõttu nimetati vältimatuks abiks, siis tegelikult see seda ei olnud. "Miks nad seda tegid? Ei tea, küllap tahtsid näidata, et linnas on EMO olemas," kehitab Abramovitš õlgu.

Terminid terminiteks, ent lihtinimesed olid teenusega rahul ja pöördusid oma väiksemate probleemidega sellesse erahaiglasse, kus olid nii röntgen kui laboratoorium. Linnaelanikke ei huvita, kuidas seda abi nimetatakse, peaasi et seda osutataks endises mahus. Seoses sellega saab "Insight" teatada sillamäelastele hea uudise: peagi avatakse linnas tervisekeskus, kus perearstid hakkavad lahendama kõiki ootamatuid probleeme, mis ei nõua kiirabiga haiglasse toimetamist.

"Minimaalse vältimatu abi osutamiseks on siin kõik olemas," selgitab Abramovitš. "Seda on kohustatud osutama iga perearst." Praegu on laupäeval ja pühapäeval valves kaks perearsti, pärast tervisekeskuse avamist on valves kõik perearstid vaheldumisi. Argipäevadel kestavad vastuvõtud kella 18-ni, puhkepäevadel 14-ni. Sellega, mida inimesed on harjunud pidama vältimatuks abiks (ent mitte erakorraliseks!), ei tohiks järelikult probleeme olla. Tõsi küll, Kirde Kohaliku Haigla juht Andrei Detotšenko selgitas, et kõik ei ole nii lihtne: perearstid ei saa vastava täiendkoolituseta kirurgilisi probleeme lahendada, seepärast ei asenda nende vastuvõtt täielikult kirurgi oma. Ent Valeri Abramovitši sõnul ei lähe kirurgilist sekkumist vaja eriti sageli, kõige ülejäänuga saab aga perearst sama hästi hakkama. Tervisekeskuse avamine on pandeemiast tingituna lükatud 2021. aasta kevadesse. Pärast keskuse avamist selgub, kas see õigustab talle pandud lootusi.

Postskriptumina lisab "Insight" Valeri Abramovitši selgituse, mille ta saatis kirjalikult juba pärast intervjuud. Muu hulgas kommenteerib ta kirurgi vastuvõtu sulgemist.

"Ei vaidle vastu, probleem on tõesti olemas. See pole midagi kohutavat, ent on olemas. Vältimatu abi osutamisel lähevad arstide vead palju kallimaks maksma kui plaanilise ravi tegemisel, seepärast tuleb kvaliteedi ja kättesaadavuse vahel hoida kuldset keskteed ning mitte kallutada kaalukeelt kättesaadavuse poole. Linnas tegutseb üle 20 erafirma, mis ei allu linnavõimudele: kõik perearstid, eriarstid, kiirabi, stomatoloogid, tervisekaitse, apteegid jne. Linna ainus tervishoiuasutus, mida linnavalitsus kontrollib, on Sillamäe haigla. Linna üldisest tervishoiuteenuste mahust osutab see ligi kümnendiku.

Linna põhiprobleem on see, et puudub niinimetatud aktiivne haigla, mille juures oleks ööpäevaringselt tegutsev EMO. Mitte kõik, ent paljud linnaelanikud peavad arstiabi kehva kättesaadavuse üle kurtes silmas just seda. 2007. aastal üritati arstiabi kättesaadavuse probleemi kasvõi osaliselt lahendada (seesama haigekassa leping Kirde Kohaliku Haiglaga – toim.).

Linnavõime ega Sillamäe haiglat sellesse projekti ei kaasatud ning nemad selles ei osalenud. 2018. aastal projekt lõpetati, samuti ilma linnavõimude osaluseta. Arstiabi saab öisel ajal ainult kiirabilt, seepärast ei kao kuhugi kaebused "Öösel viidi EMO-sse, haiglasse ei jäetud, ma ei saa koju!"

Saadet "Insight" saab järelvaadata ETV+ veebis.