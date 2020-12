Saaremaa mees Leino Johanson jäi eelmisel aastal õnnetu vettekukkumise järel halvatuks. Aastaga on ta keha hakanud imekombel taastuma, kuid viimaseks sammuks kõndima hakkamisel on tal vaja välismaa arstide abi.

Leino Johanson kirjeldas "Ringvaates", et õnnetus juhtus 2019. aasta juuli lõpus, kui ta ujus lastega tuttava tiigis. "Mängisime, hullasime ja ühel hetkel, kui tegin järjekordset vettehüpet, komistasin, libastusin ja kukkusin nii õnnetult tiiki, et vigastasin oma seljaaju," rääkis ta.

Leino kaotas teadvuse ning ei hinganud enam. Leino tõi veest välja abikaasa Gerda.

"Kui ma ta veest välja tõstsin, siis ta enam ei hinganud. Mis sellele järnes, on natukene udune. Ma hakkasin loomulikult karjuma, vedasin Leinot veest välja. Üks mees oli veel tiigi ääres oma lapselapsega ujumas, ta tuli appi. Me elustasime Leinot tiigi kaldal, sest me ei suutnud teda kaldast üles tõmmata, kuna kallas oli järsk. Aga me saime ta elule tagasi," meenutas Gerda.

Leino ärkas viis päeva hiljem haiglas. Ta ei saanud rääkida ega liigutada.

"Diagnoos oli seljaaju kahjustus kõrgusel C3-C4, mis ulatub päris üles, lõualuu juurde. Tavaliselt sellise prognoosiga inimestel kõigepealt lakkab hingamine, mis juhtus ka minul. Esimesed kaks päeva ma ise ei hinganud, masin hingas minu eest. Edasi, kui kahjustus on sellisel kõrgusel, siis selgelt kaob kogu keha tundlikkus ülevalt alla välja ja motoorne võimekus, midagi ei liigu, käsi, jalg, mitte midagi," kirjeldas Leino.

Imekombel hakkas aga mees taastuma. "See ongi selline müstika, mida ei oska ka arstid selgitada. Võib öelda, et imeline pääsemine, mul oli tugev kaitseingel. Mul kümme päeva pärast õnnetust hakkas liikuma üks varvas, neli nädalat hiljem suutsin jalgu kõverdada ja parema käe nimetissõrme liigutada," rääkis ta.

"Edasi on viinud tugev töö. Neli kuud pärast õnnetust suutsin end varbseina najal püsti tõmmata kümneks sekundiks ja ortoosiga süüa parema käega, vasak käsi endiselt ei liikunud. Mul on olnud harukordne võimalus näha, kuidas mu keha on lihas haaval uuesti tööle hakanud," lisas ta.

Leinol on ka koduhoovis püsti pandud vahendid, mis aitavad tal kõndima õppida.

Mehe eesmärk on jälle jooksma hakata. "Kuna minu keha on tegelikult nüüd väga hästi taastunud sellest traumast, mul on kõik motoorsed liigutused olemas, käin ikkagi, aga mul puudub keha tundlikkus õlgadest allapoole, mul on spastika, siis selleks, et uuesti kõndima hakata, on vaja kõigepealt tundlikkust, et mul tuleks tagasi side, kuhu ma jala asetan, kuhu käe panen, sellised asjad, mille peale inimene tavaliselt ei mõtlegi, kui ta kõnnib. Selleks oleks vaja järgmist sammu teha, mida pakuvad välismaal asuvad kliinikud," rääkis Leino.

Ta selgitas, et kuna tüvirakkudega pole tehtud piisavalt palju katsetusi, siis väga paljudes maades tema abi ei saaks. Küll aga on Panama koht, kus on mitmed tüvirakkudega tegelenud USA arstid avanud oma kliiniku. Just sealt loodab Leino abi saada, et uuesti kõndima hakata. Kuna ravi on väga kallis, siis loodavad Leino ja Gerda abi annetustest.