Valkla hooldekodu kinnistud lähevad müüki

Harjumaal asuva Valkla hooldekodu territoorium läheb müüki. See on ainus hooldekodu Eestis, kuhu kliendid on saadetud kohtumäärusega ja kelle iseseisvalt liikumine on piiratud.

Harjumaa Valkla kodu kompleks valmis 1980. aastatel. Avalikul enampakkumisel on 27 522 ruutmeetrit, millest suur osa on põld, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valklas on praegu Eesti ainus hooldekodu, kuhu kliendid on saadetud erihoolekandele kohtumäärusega.

"Tavaliselt erihoolekande teenusel olevad inimesed viibivad seal vabatahtlikult, nende inimeste puhul on kohus teinud selle otsuse, et neil on vaja toetust ja abi, et oma elu uuesti järje peale saada," selgitas AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd.

Valkla sajakonnast kliendist on 30 saadetud Jämejala vastloodud keskusse, mis kuulub Viljandi haigla juurde. Aprillis viiakse ülejäänud 64 inimest Tallinna ja Sillamäele rajatavatesse majadesse, mille ehitab AS Hoolekandeteenused.

Valkla elanikud mäletavad aegu kuus aastat tagasi, mil asukad kodu territooriumilt plehku panid.

"Nad reeglina ei ohustanud meid. Jah, mõni üksik juhtum, aga nad lõbustasid ennast autode ette hüppamisega siinsamas, või nad läksid randa ja tülitasid väga ebameeldivalt rannas olevaid inimesi," rääkis Valkla külakogu liige Maria Trei.

Paar aastat tagasi olid viimased territooriumilt põgenemise ja hooldekodu töötaja ründamise juhtumid. Siis renoveeriti osa kompleksist ja täiendati turvameetmeid. Sestpeale on külas rahulik.

Kohalikud loodavad, et pärast Valkla kodu sulgemist säilib pood, mis samuti kuulub müüdavate kinnistute hulka ja on muinsuskaitse all.

"Inimesed on harjund sellega, et siin on olnud hooldekodu. Ja see võiks ka olla vanadekodu, sest see annab ka kohalikule elanikkonnale tööd," rääkis Valkla külavanem Märt Sillaste.

"Ma tean, et kinnistute vastu - meil on kokku neli kinnistut seal müügis - on tundnud huvi erinevad üldhooldusteenuse pakkujad. Aga lisaks on veel mõned ettevõtjad, kelle puhul ma isegi ei tea, mis on nende eesmärk," ütles Mänd.

Valkla kodu 50 töötajast on 30 Tallinnast, ülejäänud elavad Valkla ümbruses. Enamikule neist lubab AS Hoolekandeteenused tööd leida.