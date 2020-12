Laupäeva öö on valdavalt pilvine ning mitmel pool sajab vihma, kohati on udu. Läänekaare tuul puhub 4 kuni 9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja nõrgeneb vastu hommikut. Temperatuur jääb 0 ja +6 kraadi vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on ka pilvine ning kohati sajab vähest vihma ja paiguti on endiselt udune. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 2 kraadist 6-ni.

Päevgi on valdavalt pilvine ja kohati sajab vähest vihma. Keskpäeval jõuab saartele uus sajuala, mis levib edasi itta. Edela- ja lõunatuul valitseb 3 kuni 9, pärastlõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhk on soe - paiguti koguni 7 kraadi.

Pühapäeval on oodata peamiselt sajuta pilvist ilma ning esmaspäeva pärastlõunal levib uus vihma- ja lörtsisadu läänest itta, mandril tuleb ka lund. Ka teisipäev on sajune, kuid kolmapäev tõotab juba kuivem ja selgem tulla.