Võrumaa kutsehariduskeskus algatas rahvusvahelise piparkoogilahingu

Selleks, et hoida koroonapiirangute ajal kooli sõprussuhteid teiste koolidega, otsustasti korraldada virtuaalne võitlus, milles õpilased saaksid osaleda kodust lahkumata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kooli Facebooki lehel sai väljakuulutatud rahvusvaheline piparkoogivõitlus, kuhu kõigepealt osalejad pidid üles laadima oma videoid või pilte, kuidas nad teevad piparkoogitainast. Hetkel on üles pandud hindamise jaoks lõpp-piparkoogid ja seda saavad kõik näha ja oma lemmikpiparkoogi poolt hääletada," rääkis kutsehariduskeskuse arendusjuht Siret Lillemäe.

Koroonapiirangute motiivid on jõudnud ka piparkookide kaunistustesse.

"Vidzeme koolist saatis üks õpilane oma töö, kus on kaks piparkoogimehikest, ühel käes Eesti lipp, teisel Läti lipp ja mõlemal piparkoogimehel on ka maskid ees. Ja jutt sinna juurde käis, et nad väga loodavad, et see olukord ükskord lõpeb, et nad tahaksid tulla meie kooli külla ja siia praktikale," kirjeldas Lillemäe.