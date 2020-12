Austria läheb 26. detsembril ligi kuuks ajaks koroonalukku

Austria läheb 26. detsembril kolmandat korda koroonalukku, et ohjeldada viiruse levikut, teatas reedel kantsler Sebastian Kurz, lisades, et meetmed kehtivad 24. jaanuarini.

Kurz rõhutas, et need, kes osalevad 15.-17. jaanuarile kavandatud massilise testimise programmis, saavad suurema liikumisvabaduse nagu osalemine kultuuriüritustel ja restoranides käimine.

Lukustusperioodi esimesel kolmel nädalal on suletud kõik mittehädavajalikud kauplused, samuti teenused nagu juuksurisalongid, kus ei ole võimalik vahemaad hoida.

Alates 18. jaanuarist avatakse uuesti kauplused ja restoranid nendele, kes on andnud negatiivse koroonaproovi.

Samal kuupäeval taasalgab koolides kontaktõpe.

Need inimesed, kes ei osale massilises testimises, peavad kandma FFP 2 maske seal, kus muidu piisaks lihtsamast näo katmisest, näiteks tööl või toidu ostmisel.

Sestpeale, kui Austria lõpetas varem sel kuul eelmised lukustusmeetmed, on uute nakatumiste arv ööpäevas püsinud 2000-3000 juhtumi tasemel, kuid valitsus ütles, et eesmärgiks on saada see alla 1000 juhtumi ööpäevas.