Lavrovile võidi Sarajevos kinkida Ukrainast röövitud ikoon

"Ikoon tagastatakse Interpoli vahendusel kinkijatele selle tausta selgitamiseks," teatas Vene välisministeerum laupäeval.

Väidetavalt 300 aastat vana kullatud ikooni kinkis Lavrovile 15. detsembril Sarajevos Bosnia serblaste esindaja kolmeliikmelises presidentuuris Milorad Dodik.

Kingituse kohta palus aga selgitust Ukraina saatkond Sarajevos, mis reageeris Bosnia serblaste uuditeagentuuris SRNA avaldatud fotole ikoonist. Sellel on selgelt näha ikoonil asuv tempel, mis näitab ikooni kuuluvust. Ukraina hinnangul pärineb ikoon Luganskist, mida hoiavad enda valduses venemeelsed separatistid. Ida-Ukraina konfliktis võitles Ukraina vägede vastu ka kümneid Bosnia serblasi, keda ühendab Venemaaga ühine õigeusk.

Bosnia presidentuuri moslemist ja horvaadist liige keeldusid Lavroviga tema külaskäigu ajal kohtumist, kuna leidsid, et Vene välisminister ei väljendanud Bosnia riigi sümbolite ja institutsioonide vastu üles piisavat austust. Lavrov nimelt kohtus esmalt eraldi Bosnia serblastega ning kohtumisel ei olnud kusagil näha Bosnia riigi sümboolikat.

Bosnia: see kahjustab meie mainet

Bosnia välisminister Bisera Turkovic teatas juhtunut kommenteerides, et ootab riigi prokuratuurilt juhtunu kiirelt selgitamist.

"Oleks normaalne, kui vastus tuleks väga ruttu, kuna see on väga tõsine uurimine, et mitte öelda - süüdistus. Bosniale on tehtud tohutult kahju, kui kõrget riigiametnikku süüdistatakse millegi, mis võib olla varastatud ja kellegi teise kultuuripärand, kinkimises," vahendas Turkovici sõnu väljaanne Balkan Insight.

Dodik pole süüdistusi kommenteerinud, kuid horvaadist presidentuuri liige Zeljko Komsic ütles, et kui Ukraina väited osutuvad tõeks, siis peab keegi vangi minema. "Dodik peab ütlema, kust ta selle sai või kes selle talle andis. See ei saa lahenduseta jääda, kuna see on rahvusvaheline vargus... See peab lõppema kohtus, keegi peab selle eest vastutama," ütes Komsic.