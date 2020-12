Tõstamaa perearst võitleb õiguse eest kasutada röntgeniaparaati

Tõstamaal on päevakorral teema, kust tuleb välja, et regionaalpoliitika on üksnes paberil, räägib osavallakogu esimees Toomas Rõhu. Päriselus teenused hoopis kaovad väikestest kohtadest ja pole siis imestada, kui inimesed neile järele kolivad.

"Juba mitu aastat probleem röntgeniaparaadiga, mis võis töötada ja on Tõstamaa inimestele pakkunud hulk aastaid teenuseid. See on osutunud vajalikuks ja hoidis kokku hulk aega ja polnud vaja sõita Pärnusse. Aga nüüd on selgunud, et enam ei või ja selleks on mitmeid põhjusi. Mitmed põhjused on ka ära kõrvaldatud. Riigikogu on koguni võtnud vastu seadusemuudatuse, et perearst nagu tohiks sellist teenust pakkuda, aga Madis Veskimägil siiski luba pole selleks," rääkis Rõhu.

Tõstamaal töötas röntgenkabinet 1996. aastast, aga 2013. aastal, kui kiirgustegevusluba pikendada tuli, algasid ka segadused, mis osaliselt õnnestus ära klaarida.

Kui uus tervisekeskus 2018. aastal valmis, ostis Veskimägi ka uue digitaalse radiograafi ja asus taas kiirgustegevusluba taotlema. Terviseameti soovitusel õppis ta ühtlasi Tartu tervishoiu kõrgkoolis radioloogiatehnikuks. Aga siis selgus, et perearstile ei saa radioloogiatehniku kutset anda.

"Olukord on mõnes mõttes väga keeruline. Kutse peaks andma radioloogiatehnikute ühing, kuid neil puuduvad vastavad kriteeriumid, et seda kutset anda. Perearstile ei saa seda kutset anda. Ausalt öeldes, ega ma ei tahagi radioloogiatehniku kutset, küll aga legaalset õigust töötada selle aparaadiga ja aidata niimoodi patsienti," lausus Veskimägi.

Et perearstil ei tekiks kiusatust mõnd patsienti siiski röntgenis uurida, pitseeris keskkonnainspektsioon eelmise aasta septembris aparaadi ja nii see kasutult seisabki.