Võrumaal täideti heategevuskampaaniaga laste jõulusoove

Võrumaal tegutsev kogukonnakeskus Saagu Parem korraldas heategevusliku jõulukampaania. Lapsed panid oma jõulusoovid kirja ning jõuluvana leidis head abilised, kes aitasid laste soovid täita.

"Täna on meil suur jõuluseiklus ratastel Saagu Parem jõulukampaania finaal ja selle nimetus on "Rõõm toob rõõmu". Jõulude ajal ei saa olla kurb, aga ometi on mõnes kohas inimesed kurvad. Ühes kohas on inimesed natuke rohkem rõõmsad ja mõnes kohas vähem rõõmsad. Aga seda saaks natuke ühtlustada. Ühtedelt võtta, kasvatada ja juurde anda ja viia sinna, kus seda üldse ei ole," rääkis MTÜ Saagu Parem eestvedaja Piret Haljend.

Ikka ja jälle leiab kinnitust tõdemus, et kingituse väärtus ei sõltu ainult rahast.

"Ei saa öelda, et kümneeurone kingitus on vähem väärt kui seda on sajaeurone. Kui üks laps ütles, et ta tahtis lihtsalt pliiatseid, siis ta saabki pliiatseid. Meil on üks laps, kelle kõige siiram soov oli see: "Kallis jõuluvana! Palun too mulle liimipulk, ja kui sa saad, siis too ka õele". Teine tahab jälle, et kui sai suureks, oli vaja hambaid ravida, enam ei olnud tasuta hambaravi, ravisime tema hambad terveks. Kui on andekas laps ja ta vajab oma edasiõpinguteks uut kitarri, siis me leiame selle kitarri," lausus Haljend.