Saarlased ootavad mandrilt vaid maskis külalisi

Saaremaa on praegu kõige väiksema koroonanakkusega maakond Eestis. Neile, kes kavatsevad pühade ajal mandrilt Saaremaale sõita, paneb terviseamet südamele võtta tarvitusele kõik ennetusmeetmed, et mitte koroonanakkust saarele viia.

Kevadel sai Saaremaa koroonaviirusega Eestis kõige rohkem tõsisemalt pihta, aga praegu on see kõige väiksema nakatumisega piirkond kogu Eestis. Saaremaal ei ole ühtki nakkuskollet kohapeal, üksikud juhud on enamasti sisse toodud mandrilt või välismaalt.

"Me teame seda, et viimase 14 päevaga on meil Saaremaal tuvastatud 35 nakatumist, aga samas me teame ka seda, et reaalselt Saaremaa elukohaga on neist umbes kümme," ütles Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp "Aktuaalsele kaamerale". "Mitmed juhud on tõesti nii, et minnakse mandrilt perele ja tuttavatele külla ja viiakse haigus kaasa. Ja Saaremaal omakorda edasi on see haigus edasi liikunud ainult pereringis."

Aga vaatamata vähestele haigetele on saarlased ka ise väga kohusetundlikud maskikandjad. Samas, Kui veel umbes nädal tagasi oli kaplustes raske leida maskita ostlejat, siis just viimase nädalaga on olukord pisut muutunud.

"See on silma hakanud küll, et mandri inimesed kipuvad vähem kandma maske," kurdab Kuressare Maxima vahetuse juht Kaie Ennemuist silma hakanut. "Saarlased on kevadel ise läbi elanud, kardavad, teavad ja oskavad hinnata seda maski."

Saabuvate pühade eel annab terviseamet kõigile Saaremaale sõitjatele soovituse, mis ehk aitaks lisaks 2+2-le ja maskide kandmisele ennetada viiruse saarele jõudmist, et pärast ei peaks meedikud hakkama tegelema ainult tagajärgede likvideerimisega.

"Kui me plaanime minna Saaremaale inimestele külla, siis kui meil ikkagi on võimalik seda sel aastal vältida, siis pigem tuleks seda teha. Ja kui hädavajalik on sinna siiski minna jõulude ajal, siis enne seda juba oma kontakte miinimumini viia - vältida kontakte juba nädal aega enne sinna minekut, et sellega vähendada tõenäosust, et sinna minnakse koos viirusega," ütleb Sepp.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk aga paneb mandrilt tulijatele südamele, et nad austaksid maske kandvaid kohalikke ja paneks ka ise Saaremaal poes käies maski ette.

"Me tahaks, et meie saar oleks puhas ka siis, kui pühad läbi saavad," ütleb Tuisk.