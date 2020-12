Tallinn asendas perearstide puuduvad koduvisiidid lastearsti külastustega

Kuna perearstide koduvisiite jääb aina vähemaks, pani Tallinna linn koostöös lastehaiglaga tööle kodukülastusi tegeva lastearsti. Kuigi perearstidele jääb see projekt arusaamatuks, on Tallinnal kavas seda lainedada ka eakatele inimestele.

Lastearstid tulevad nädalavahetusel koju põnne vaatama vaid juhul, kui sellest on enne kella kahte kiirabidispetšerile teada antud. Ravimeid peale valuvaigistite ja palavikualandaja tohtril kaasas ei ole.

"Enamus käikudest ongi kodus vanemate nõustamine, mis on tegelikult väga vajalik, sest need käimised ongi see väga elementaarne asi, et kui palju on vaja palavikurohtu. Mitte see, mis seal paberil on kirjas, vaid see käib kaalu järgi, mitte vanuse järgi," selgitab Tallinna lastehaigla EMO juhataja Helke Nurm. "Ikkagi tuleb meelde tuletada, et alati kindlasti tuleb joota haigeid lapsi. Kõik muretsevad kangesti, et lapsed ei söö, oluline on tegelikult joomine."

Koduvisiite tehakse kell 14 - 22 ja tavaliselt on päevas kolm-neli väljakutset, kõige rohkem on valvearstil seni asja olnud Lasnamäele. Enamasti on laps haigeks jäänud neljapäeval-reedel ja vanematel on nädalavahetusel tekkinud mure, miks tõbi üle ei lähe.

"On ka neid, kellel on viies päev, kes ei ole perearstile saanud, keda on näiteks pereõde telefoni teel nõustanud ega ole pakkunud vastuvõtuaega," toob Nurm näiteks.

Tallinna perearstid on koduvisiitide projekti vastu algusest saati skeptilised olnud. Neile on jäänud arusaamatuks, millist probleemi püütakse sellega lahendada. Tallinna Perearstide Seltsi juhi Reet Laidoja sõnul ei tohiks arsti juurde minek Tallinnas probleem olla, ka oskavad pereõed vanemaid nõustada.

"Kiirabil on palju tühje visiite, kuhu täisekipaaž ei pea minema. Aga kas nüüd sellise koduarsti projektiga, kus minnakse väikeste laste palavikuteemasid lahendama, on nüüd kiirabivisiitide arv vähenenud või mitte, see selgub sellest aruandest. Aga meie hinnangul saab siin nõustada ka teistmoodi," ütleb Laidoja.

Kuigi perearstid nädalavahetusel ei tööta, siis abita ei tohiks pered jääda, sest töötavad nii lastearsti kui ka perearsti nõuandeliinid ning alati on võimalik pöörduda Tallinna lastehaigla EMO-sse. Kui seal on suur ülekoormus, siis võiks Laidoja sõnul kaaluda ühe lahendusena täiendava valvetoa loomist Ida-Tallinnasse. Koduvisiite peaks ta põhjendatuks pigem eakate juurde.

Tallinna kiirabi juhi Raul Aldalase sõnul on neil nädalas tuhat väljakutset, mis ei ole kiirabi pärusmaa ja väikste lastega seotud väljakutsed moodustavad neist viiendiku.

"Aasta jooksul me peaksime selle saama nii hästi korda, et juba tulevikus on selge, kas see jätkub haigekassa süsteemis või erasüsteemis, aga siis nii vanuritele kui lastele," ütleb Adlas.

Kaks kuud koduarsti teenust nõuab Tallinna eelarvest 60 000 eurot.