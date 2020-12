Talve esimene päev tuleb pilvine ja vihmane

Eelolev öö on veel olulise sajuta, siiski pilves ja mitmel pool udune. Edela- ja lõunatuul puhub 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Kõige jahedam on Kagu-Eestis, mistõttu võivad seal teed libedad olla, läänes on kuni +3 kraadi.

Hommikul veel olulist sadu pole, siiski on taevas pilves ja mitmel pool on udu. Tuul on lõunast 5-10, mere ligidal iiliti kuni 15 m/s. Temperatuur jääb 0 ja +3 kraadi vahele.

Ennelõunal võib mõnel pool vihma tibutada ja püsib udune. Pärastlõunal sajab paljudes kohtades vihma, mandril tuleb ka lörtsi. Lõuna- ja edelatuul valitseb 5-10, rannikul kuni 15 m/s. Termomeetril on 0 kraadi idas kuni +5 läänes.

Nädala esimeses pooles saab vihma ja lörtsi juurde ning õhk on üsna soe, samas muutub natuke tuulisemaks.

Neljapäev on samamoodi vihmalörtsine, kuid õhtuks temperatuur langeb ning praeguse seisuga on külmemat õhku põhjakaarest oodata jõulude esimese püha ajal. Siis peaks Eesti ka tagasihoidliku lumevaiba saama.