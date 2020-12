Prantsusmaa peatas 48 tunniks reisimise Suurbritanniast

Keeld jõustus südaööst ja see puudutab ka kaupade vedu maitsi, õhutsi või meritsi.

Pariisi avalduses märgiti, et 48-tunnine periood võimaldab võimudel leida ühise seisukoha, kuidas ohuga tegelda. Samas rõhutatakse, et otsus ei mõjuta inimeste või transpordi liikumist Suurbritanniasse.

Ajal, mil ettevõtted üritavad kiirustades toimetada kaupu üle La Manche'i enne, kui Suurbritannia lõpuks EL-i kaubandusstruktuuridest lahkub, lubatakse ainult ilma saatjata kaubavedu, otsustas Prantsuse valitsus president Emmanuel Macroni juhitud kohtumisel.

"Tundub, et see geneetiline variant ei too praeguste teadmiste valguses kaasa suuremat tõsidust ega resistentsust vaktsiinile," seisis valitsuse avalduses.

48-tunnine aken annab kõigile 27 EL-i riigile aega kooskõlastada ühine poliitika reisimise osas Suurbritanniasse ja sealt välja ning valmistuda ohutuks taasavamiseks, öeldakse avalduses.

Saksa tervishoiuministri Jens Spahni sõnul on Euroopa Liidu eksperdid on veendunud, et olemasolevad koroonaviiruse vastased vaktsiinid on tõhusad ka uue, Suurbritannias tuvastatud kiiresti leviva tüve suhtes.

"Lähtuvalt kõigest, mida me seni teame, ei ole uuel tüvel mingit mõju vaktsiinile, mis jääb sama efektiivseks," lausus minister Jens Spahn avalik-õiguslikule ringhäälingule ZDF, viidates kõnelustele Euroopa võimude asjatundjate vahel.

Kuigi Briti peaminister Boris Johnson ütles laupäeval, et uus variant võib esialgsetel andmetel olla kuni 70 protsenti peamisest tüvest nakkavam, siis Prantsuse valitsuse hinnangul ei ole see seni veel tõestatud.