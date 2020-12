USA kongress jõudis kokkuleppele Covid-19 päästepaketi osas

"Leppisime kokku pea 900 miljardi suuruses paketis. Selles on suunatud poliitikameetmed juba niigi liiga kaua oodanud majandusraskustes ameeriklaste aitamiseks," ütles oma avalduses senati vabariiklasest liider Mitch McConnell.

Demokraadist esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja senati vähemuse juht Chuck Schumer kinnitasid vabariiklaste ja Valge Majaga saavutatud kokkulepet, mis vabastab ameeriklaste elude ja elatise päästmiseks hädavajalikud vahendid.

Pakett sisaldab eeldatavalt abi vaktsiini laialijagamise ja logistika tarvis, täiendavat töötuhüvitist 300 dollarit nädalas ja 600-dollarist otsetoetust.

Et vältida valitsusasutuste töö seiskumist oli kongressil vaja pühapäeva keskööks jõuda kokkuleppele, mis vajas konsensust nii kitsikuses ameerika majapidamiste ja ettevõtete toetamise kui ka 2021. aasta föderaaleelarve osas.

Number kaks demokraat esindajatekojas Steny Hoyer ütles, et meede kiidetakse ilmselt heaks esmaspäeval ning läheb seejärel senatisse.

See tähendab, et enne keskööd on vaja veel heaks kiita ka valitsusasutuste töö ajutise rahastuse meede, et tagada nende töö jätkumine veel 24 tunniks ja võita täiendavat aega hääletuseks pandeemia päästepaketi üle.