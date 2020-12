Luik tunnustas Taani liitlassõdureid medalitega

Taanlaste kompanii sai kaitseministri käest missioonimedalid, mis kannavad sõnu "NATO kaitsel", sümboliseerimaks liitlasvägede panust nii Eesti kui kogu NATO alliansi kaitsmisel. Taanlaste üksuse vahetab välja Prantsusmaa kontingent, mis toob endaga ühes rasketehnika ja Leclerc tankid.

"Eesti ja Taani on väga lähedased liitlased, kelle ajalugu ulatub rohkem kui 1000 aastat tagasi ning järgmisel aastal tähistame me oma diplomaatiliste suhete sõlmimise 100 aasta juubelit. Samuti ei unusta me neid 200 Taani vabatahtlikku, kes tulid Eestile Vabadussõjas appi," lausus kaitseminister Luik oma kõnes liitlastele.

Kaitseminister Luik lisas veel, et möödunud aasta ei ole kellelegi kerge olnud, nii liitlassõduritele Eestis kui ka nende peredele kodumaal, ent sellegipoolest ei ole viiruselevik nõrgestanud NATO kaitsehoiakut ega lahingugrupi tegevusi Eestis.

Alates 2017. aasta kevadest on Eestit ja NATO julgeolekut kindlustamas liitlaste lahingugrupp, mis paikneb Tapal esimese jalaväebrigaadi koosseisus. Varasemalt on taanlased osalenud NATO lahingugrupis Eestis 2018. aastal ning panustanud ka F-16 hävitajatega Balti õhuturbemissioonil.

Vabadussõjas aitas Eestit ligikaudu 3500 liitlassõdurit Põhjamaadest, nendest ligikaudu 210 sõdurit moodustasid Taani kontingendi.