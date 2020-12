Kuressaare haiglas on olemas nüüdsest palat, kus patsiendid saavad vähi päevaravi ja samuti on Kuressaare haigla apteeki ehitatud ruum, kus on kasutusel onkoloogiliste ravimite ettevalmistamiseks vajalik spetsiaalne isolaator, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeval said juba esimesed kolm Saaremaa vähipatsienti keemiaravi kodusaarel, kes varasemalt pidid selleks ette võtma teekonna Tallinna.

"Oh, seda ei oska sõnadesse pannagi, et mis see tähendab. Sellepärast, et kes korragi on käinud selle pika kolgata tee läbi, ehk Tallinna vahet, no see oskab hinnata. See on ütlematult tore, et seda saab siin kohapeal teha," ütles patsient Mare.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane ütles, et haigla arvestab, et vähiravi vajadus oleks vähemalt 100 patsienti aastas. "Ja kui me arvestame, et keskmiselt üks patsient saab kuus ravikuuri, siis vajadus oleks 600 ravikuuri kokku aastas," ütles Laane.