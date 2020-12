Valitsusjuht lisas, et ta plaanib leevendada ka piiranguid ravieesmärgil kasutatava kanepi ekspordiks.

Zaevi sõnul alustab väike Balkani riik aruteludega kanepi dekriminaliseerimise ja seejärel legaliseerimise üle 2021. aastal. "Kuulame kodanike häält ja parlament tegutseb vastavalt," kinnitas ta.

"Pole õiglane, et keegi, kes tarvitab pool grammi kanepit isiklikuks tarbeks, läheb vangi ajastul, kus see taim on muutumas kogu maailmas seaduslikuks meditsiinilistel ja majanduslikel eesmärkidel," lisas Zaev.

Kanepi kasvatamine ravi eesmärgil on Põhja-Makedoonias seaduslik alates 2016. aastast, kuid seadus lubab eksportida vaid tinktuure, õlisid ja teisi ekstrakte.

Zaev ütles, et loodab, et parlament võtab järgmise aasta lõpuks vastu seaduse, mis lubavad eksportida ka kanepi "õit", mis moodustab suurima osa turunõudlusest.

Ainuüksi see "peaks tekitama aastase 250 miljoni euro suuruse tulu ning tekitama juurde hästi tasustatud töökohti," ütles Zaev. Pikendatakse ka nimekirja tõbedest, mida on võimalik ravida kanepipõhiste toodetega, lisas ta.

Mis puutub kanepi kasutusse mõnuainena, siis on oodata suurt vastupanu opositsioonierakondadelt ja vabaühendustelt, kellest mõned on mures, et valitsusega seotud ettevõtted võivad hakata turul domineerima.

Viimastel kuudel on tekkinud ka mure kanepi kasvukohtade turvalisuse pärast. Ühe intsidendi käigus varastati kahelt erinevalt kasvatajalt kokku enam kui kaks tonni kanepit, millest saadi kätte pealinna Skopje lähistel vaid mõnisada kilo.

Kuigi kanep on Euroopas järjest enam dekriminaliseeritud, on kanepi kasutamine mõnuainena siiski laialdaselt keelatud.

EL-i politseiagentuuri Europoli andmetel on kanep sellegipoolest kontinendi kõige populaarsem narkootikum, mida müüdi möödunud aastal pea 11,6 miljardi euro eest.

Ühendriikides on kanepi nüüd ulatuslikult legaliseerinud 15 osariiki, samas kui 36 lubab marihuaanat tarvitada vaid raviotstarbel. 9. novembril avaldatud küsitluse kohaselt toetab marihuaana seadustamist 68 protsenti ameeriklastest ehk kaks korda rohkem kui 2003. aastal. Seda kinnitasid ka valimised, kus marihuaanameetmed said ülekaaluka parteiülese toetuse.