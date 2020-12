Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee ütles Aleksander Krjukovile, et Ida-Tallinna Keskhaiglas on tööst eemal praegu pea 150 inimest, neist otseselt koroonaviiruse tõttu umbes 60, ülejäänud on kas lähikontaktsed või tööst eemal muul põhjusel.