Eestisse saabusid kaitseväe uued sõidukid

Hollandist saabusid heas korras, kuid kasutatud 80 maasturit ja 20 sadulveokit ning 20 haagist ja konteinerit.

"Ratassõidukite puhul kasutatud tehnika ostmine on äärmiselt mõistlik. Sest me kasutame seda tehnikat üsna väheintensiivselt. Ja mõistlikum oleks kulutada need maksumaksja piiratud ressurss, mis meile on antud, palju mõjusamad relvade peale, mis tegelikult lahinguväljal oluliselt suuremat rolli mängivad," ütles RKIK-i sõidukite ja tehnika kategooriajuht Toomas Kalda.

Kasutatud autod võivad sellegipoolest vabalt teenida veel 15 aastat.

"Nad on heas korras kui me neid liitlaste käest ostame. Aga märkimisväärne olulisus on see, et nad on tublisti odavamad kui uued sõidukid. Näiteks selle sõidukipargi puhul, mis me täna Hollandist saime. 80 sõiduki puhul me hoidsime kokku 1,6 miljonit eurot. Lihtsalt puhtalt sellepärast, et me ostsime nad kasutatult," selgitas Kalda.

Ratastehnika hoolduse ja remondiga tegelevad Eesti ettevõtted, see võimaldab investeerida riigikaitsesse eraldatud raha tagasi Eesti majandusse. Hea on ka see, et reservväelased ei pea uute autode tulekuga ümber õppima, sest tegemist on sama platvormiga, mis siiani kaitseväes kasutusel. Kuid varsti peab hankima juba uut tehnikat.

"Kasutatud tehnika ostmine liitlastelt on muutunud üha keerulisemaks ja keerulisemaks seetõttu, et liitlased on oma prioriteedid ümber seadnud ja on hinnanud, et nad vajavad tehnikat ise rohkem ja rohkem, kui nad kümmekond aastat tagasi arvasid, et nad vajavad. Ja tulevik näeb kindlasti ette seda, et me ostame üha rohkem uusi sõidukeid, sest muid valikuid meil enam ei ole," rääkis Kalda.