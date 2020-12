Võru perekonna kodus on üle 3800 inglikuju

Võru linnas elab perekond, kelle kodus on üle 3800 ingli- või haldjakujutisega eseme. Nende kaks aastat tagasi avatud Inglite Kodu muuseum on saanud nüüd lisaks ühe väärtusliku eseme.

Inglite Kodu muuseumis saab tuhandete tiivuliste keskel peagi selgeks, et linnutiibadega tegelased on inglid ning liblikatiibadega on haldjakujutised. Muuseumi vanim jõuluehe pärineb kunagise kollektsionääri kogust, mille tema Tartus elavad sugulased nüüd Võru Inglite Kodule kinkisid.

"Sellel aastal kingiti mulle kõige haruldasem ja üle saja aasta vanune ingliga jõulukuul. See on klaasist ja selles on omakorda klaasist kuul, kus on ingel peal," rääkis Inglite Kodu muuseumiperenaine Eve Vinn.

Inglite Kodu perenaine teab rääkida miks kaasajal kujutatakse inglitena rohkem naisi või lapsi.

"Keegi küsis, et miks just naised. Et on ju peainglid kõik mehed? Siis ma ütlesin, et ilmas peab olema ikka tasakaal. Naiste ilu on märgatavam ja naiste ilu hinnatakse ju rohkem. Et meestel on selline mõistus ja jõud. Järelikult naistel on siis hellus ja ilu. Öeldakse nii, et lapsed tulevad siia ilma inglitena, aga nad kaotavad tiivad ja nende kaitseingel on ema siin maa peal," ütles ta.