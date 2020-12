Doveri sadam avas end uuesti väljuvale liiklusele

Suurbritannia Doveri sadam teatas ööl vastu kolmapäeva, et taasavas end väljuvale liiklusele pärast Londoni ja Pariisi kokkulepet lõpetada ajutine reisikeeld, mis kehtestati seoses koroonaviiruse uue tüvega.

Briti ühe tähtsama transpordisõlme teatest aga ei selgunud, millal saavad minna liikvele sajad ootavad kaubaveokid.

Avalduses lisati, et sadam on alates keskööst taasavatud "ainult klientidele, kelle Covidi test on olnud negatiivse tulemusega".

London teatas teisipäeval, et saavutas Prantsusmaaga kokkuleppe, mis võimaldab pärast piiri sulgemist Ühendkuningriiki lõksu jäänud veokijuhtidel lahkuda, kui nad teevad koroonaviiruse kiirtesti.

"Kõikidelt veokijuhtidelt, olenemata kodakondsusest, nõutakse lateraalse voolu testi (ribatesti), mis võib tuvastada Covid-19 uue tüve ja anda tulemuse umbes 30 minutiga, mitte 24 tunniga, mis on vajalik PCR-testi korral," ütles Briti transpordiministeerium ja lisas, et kokkulepe vaadatakse uuesti üle 31. detsembril.