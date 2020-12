Saaremaa vallavanem loodab, et haiged inimesed saarele ei tule

Kui Harjumaal ja Ida-virumaal on täiendavate piirangute all, siis näiteks Saaremaa majutusasutused külastatavuse üle pühade ajaks ei kurda ja Saaremaa spaad on suures osas lähenevate pühade ajaks välja müüdud. See rõõmustab kindlaste ettevõtete omanikke, aga teeb pisut murelikuks Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu, kuna mandri Eestist tulevad inimesed võivad Saaremaale viirust kaasa tuua.

Seni on Saaremaa olnud Eestis üks väikseima koroonaviireuse levikuga piirkond, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mikk Tuisk paneb inimeste südametunnistusele, et koroonapositiivsetema koju isolatsiooni jääma. "Me ei taha öelda, et inimesed, ärge tulge Saaremaale. Aga veelkord, kui te tunnete, et olete nakatunud, siis palun ärge liikuge," sõnas Tuisk.

Vallavanem ütles, et praegu otsest vajadust Saaremaal piiranguid karmistada veel ei ole. "Küll, aga vaadates seda, mis meil siin jõulude ja aastavahetusel toimuma hakkab, siis ülearu kurb ma ka ei oleks, kui need kehtestataks," lausus Mikk Tuisk.

Majutusettevõtja, hotelli Arensburgi tegevjuht Terje Nepper ütles seda aastavahetust hotellis tähistada ei saa, sest kell 22 tuleb resoranid sulgeda. "Aga meie hoov jääb avatuks meie ööbijatele," rääkis Nepper.

"Majutuse soove on pigem rohkem kui eelmistel aastatel ja arusaadavatel põhjustel, kuna mujale ju koolivaheajal minna ei saa. Koguaeg tegelikult broneeringud muutuvad väga-väga kiiresti. Paljud inimesed on saanud kontakti koroonahaigega ja sel juhul nad loobuvad broneeringust vastutustundlikult. Ma arvan, et eestlased ja meie külalised on kõik ikkagi väga-väga vastutustundlikud ja keegi siia haigena kidlasti ei tule. Eks hotellid desinfitseerivad rohkem, meie enda inimesi kaitseme maskidega ja kõiki neid reegleid järgime," sõnas Nepper.