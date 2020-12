Jõululaupäeval võib sadada vihma, lörtsi kui ka lund

Hommikul on valdavalt hall ja pilvine, aga suurema sajuta. Tuul puhub mõõdukalt edelast ja läänest ning sooja on 1 kuni 3 kraadi.

Ka päev tuleb pilvine. Ennelõunal on kohati vähest vihma, pärastlõunal jõuab Eesti lõunapiirile tihedam sajuala, mis levib edasi põhja poole. Sadu tuleb vihma ja lörtsina ning läheb sisemaal üle lumeks. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ning pöördub õhtul järk-järgult idakaarde.

Temperatuur püsib 0 ja +3 kraadi vahemikus, kuid langeb õhtul, seega teedel suureneb libeduseoht.

Meie nädalalõpp kujuneb siiski üsna talviseks. Reedel sajab vahetevahel lund ja lörtsi, lääne pool sekka veel ka vihma. Laupäevast alates on temperatuur enamasti juba nii soodne, et kerget lumesadu saab siin-seal veel esmaspäevalgi. Pühapäeva õhtul peaks ka pilvisus niivõrd hõrenema, et uue nädala algus ehk nii hall polegi.