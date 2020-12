Jeesuse sünnilinn tähistab seekord jõulusid tagasihoidlikult

COVID-19 piirangute tõttu võtavad Petlemma traditsioonilistest üritustest osa vaid kohalikud inimesed. Varasematel aastatel on Kristuse sõime väljak olnud rahvast täis, sel korral ollakse maailmast kohal veebi vahendusel.

Märtsist alates ei ole turistid olnud Kristuse sünnipaigas Petlemmas lubatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Õhustik on sel aastal Petlemmas hoopis teistsugune kui tavaliselt. Inimeste nägusel ei ole rõõmu," ütles Petlemma elanik Batul Abu Saada.

Samuti Petlemmas elav Saliba Nissan lausus, et elanike majanduslik ja sotsiaalne olukord on väga väga halb, kuid loodetakse ja palvetatakse, et kõik läheks jälle paremaks.