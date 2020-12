Mustad jõulud: Ida-Virumaa kultuurikorraldajad ootavad riigilt toetust

Jõhvi kontserdimajas on detsembris tühistatud nii kontserte kui ka asutuste jõulupidusid. Kontserdimaja direktori Piia Tamme hinnangul jääb neil jõulukuul teenimata 50 000 eurot.

"Nii nagu turismisektor on ka kultuurisektor see, mis töötab siis, kui teised puhkavad. See periood on täpselt need praegused kolm-neli nädalat ning Ida-Virumaal on see lähtuvalt kultuurilisest eripärast pikem, kuna vene kogukond peab jõule jaanuarikuu alguses. Meil ongi aktiivne periood tavapäraselt 10., isegi 17. jaanuarini. Mis siin salata, ootame uut ja paremat aastat," rääkis Tamm.

Kultuurivaldkonna kriisitoetus on mõeldud eraõiguslikele organisatsioonidele hoolimata sellest, kas nad on varem riigi toetust saanud või mitte, ütles kultuuriminister Tõnis Lukas. Ministri sõnul ei laiene toetus kultuuriga tegelevatele riigi- ja munitsipaalasutustele.

"Raha eraldatakse taotluste alusel. Kõigepealt hinnatakse nende taotluste paikapidavust. Pärast eraldust ja kättesaamist on aruandlus, aga me püüame teha selle vähese bürokraatiaga. Me katsume neid menetleda jaanuarikuu jooksul nii, et jaanuari lõpus või veebruari alguses saaks teha väljamaksed," lausus Lukas.

Teatri Tuuleveski direktor Valentina Fursova hinnangul tekib koroonapiirangute tõttu nende eelarvesse umbes 13 000-eurone auk.

"Meie tulubaasi vähenemine on seotud ka sellega, et oleme nii-öelda teater ratastel ehk meil oma saali pole. Nii me oleme käinud esinemas koolides ja lasteaedades. Kuna me pole juba kaua aega saanud haridusasutustes esinemas käia, siis oleme sissetulekutest kaotanud umbes 90 protsenti," ütles Fursova.

Teatridirektor nentis, et aega saab täita küll ka proovidega, kuid näitleja hing ihkab ka esinemisi ning nii on teatri Tuuleveski näitlejad käinud pühademeeleolu loomas isegi loomadele.